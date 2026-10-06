Erste Schätzungen: La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 B wird voraussichtlich am 21.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,556 MXN je Aktie gegenüber 0,590 MXN je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 B in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,61 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 12,71 Milliarden MXN. Im Vorjahresviertel waren noch 11,81 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,39 MXN je Aktie, gegenüber 2,47 MXN je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 51,89 Milliarden MXN fest. Im Vorjahr waren noch 47,63 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch