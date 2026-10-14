L3Harris Technologies Aktie 47478364 / US5024311095
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: L3Harris Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
L3Harris Technologies öffnet voraussichtlich am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Im Schnitt gehen 18 Analysten von einem Gewinn von 2,97 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,46 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 18 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,98 Prozent auf 5,94 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte L3Harris Technologies noch 5,66 Milliarden USD umgesetzt.
20 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,96 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 8,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 23,57 Milliarden USD, gegenüber 21,87 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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