Erste Schätzungen: Kyushu Railway Company präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kyushu Railway Company wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 81,06 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 108,92 Prozent erhöht. Damals waren 38,80 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 117,42 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Minus von 2,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 120,10 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 319,47 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 295,39 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 522,47 Milliarden JPY, gegenüber 500,39 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch