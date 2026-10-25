Erste Schätzungen: Kyoritsu Maintenance informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kyoritsu Maintenance veröffentlicht voraussichtlich am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 65,87 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Kyoritsu Maintenance noch ein Gewinn pro Aktie von 63,85 JPY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 68,02 Milliarden JPY – ein Plus von 8,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kyoritsu Maintenance 62,76 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 205,73 JPY, während im vorherigen Jahr noch 221,84 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 275,85 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 275,25 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.ch