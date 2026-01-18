Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
18.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Kyocera zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kyocera veröffentlicht voraussichtlich am 02.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,132 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Kyocera -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 0,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,25 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,24 Milliarden USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,463 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,110 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 12,83 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 13,21 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch