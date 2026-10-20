Kyndryl Holdings Aktie 114282708 / US50155Q1004
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kyndryl zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Kyndryl gibt voraussichtlich am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,382 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 2,63 Prozent auf 3,62 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,72 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,86 USD im Vergleich zu 0,850 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 14,79 Milliarden USD, gegenüber 15,09 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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