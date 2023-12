Erste Schätzungen: KUSURI NO AOKI zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

KUSURI NO AOKI wird voraussichtlich am 28.12.2023 das Zahlenwerk zum am 30.11.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 44,13 JPY. Im Vorjahresquartal waren 39,96 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 102,45 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 10,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 92,52 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 168,56 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 137,13 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 432,40 Milliarden JPY, gegenüber 378,87 Milliarden JPY im Vorjahr.

