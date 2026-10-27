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27.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kuraray veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Kuraray wird voraussichtlich am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 32,57 JPY. Im Vorjahresquartal waren 27,85 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 14,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 221,03 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 193,47 Milliarden JPY umgesetzt.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 123,02 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 23,62 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 875,58 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 808,45 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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