Kubota Aktie 762400 / JP3266400005
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kubota legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Kubota stellt voraussichtlich am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 66,24 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 43,50 JPY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Kubota im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 784,56 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 749,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,70 Prozent gesteigert.
10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 253,79 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 163,44 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3.307,24 Milliarden JPY, gegenüber 3.018,89 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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