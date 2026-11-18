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18.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kroger informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Die Prognosen der Experten für die kommende Bilanzvorlage von Kroger.
Kroger wird voraussichtlich am 03.12.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.10.2026 abgelaufen ist.
20 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,16 USD gegenüber -2,020 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz gehen 16 Analysten von einem Zuwachs von 2,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 34,58 Milliarden USD gegenüber 33,86 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
23 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,19 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,54 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 150,88 Milliarden USD, gegenüber 147,64 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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