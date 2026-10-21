Krispy Kreme Aktie 111960771 / US50101L1061
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Krispy Kreme stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Krispy Kreme gibt voraussichtlich am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,012 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Krispy Kreme -0,110 USD je Aktie verloren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 18,55 Prozent auf 305,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 375,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,007 USD im Vergleich zu -3,040 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,33 Milliarden USD, gegenüber 1,52 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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