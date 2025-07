Erste Schätzungen: Kotak Mahindra Bank präsentiert Quartalsergebnisse

Kotak Mahindra Bank präsentiert in der voraussichtlich am 26.07.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2025 endete.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Kotak Mahindra Bank im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 17,16 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 37,47 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Minus von 66,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 98,02 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 288,79 Milliarden INR umgesetzt.

38 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 77,94 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 111,29 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 34 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 462,58 Milliarden INR, gegenüber 1.070,49 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch