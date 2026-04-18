Kotak Mahindra Bank Aktie 150997272 / INE237A01036
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18.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kotak Mahindra Bank informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Kotak Mahindra Bank veröffentlicht voraussichtlich am 02.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,10 INR. Im Vorjahresquartal waren 4,96 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Kotak Mahindra Bank in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 59,10 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 111,14 Milliarden INR im Vergleich zu 271,74 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 35 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 14,12 INR, gegenüber 22,26 INR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 35 Analysten im Durchschnitt 429,94 Milliarden INR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1.070,49 Milliarden INR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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