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26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: KOSE verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
KOSE wird voraussichtlich am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 56,20 JPY gegenüber 40,14 JPY im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 85,71 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 7,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte KOSE einen Umsatz von 79,99 Milliarden JPY eingefahren.
12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 225,22 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 264,84 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 344,91 Milliarden JPY, gegenüber 330,19 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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