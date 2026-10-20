Koninklijke Ahold NV Aktie 33307843 / US5004675014
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Koninklijke Ahold NV (spons ADRs) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Koninklijke Ahold NV (spons ADRs) wird voraussichtlich am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,732 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,760 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Minus von 1,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 25,86 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 26,29 Milliarden USD umgesetzt.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,07 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,83 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 105,62 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 104,23 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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