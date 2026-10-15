Erste Schätzungen: Kongsberg Gruppen ASA Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kongsberg Gruppen ASA Registered öffnet voraussichtlich am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten schätzen, dass Kongsberg Gruppen ASA Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,62 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,93 NOK je Aktie erwirtschaftet.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 22,53 Prozent auf 10,30 Milliarden NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,30 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 7,42 NOK je Aktie, gegenüber 9,04 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 42,95 Milliarden NOK. Im Vorjahr waren 31,54 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch