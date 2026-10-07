Kongsberg Automotive Aktie 367196 / NO0003033102
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Kongsberg Automotive gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Kongsberg Automotive wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,001 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Kongsberg Automotive ein EPS von 0,000 NOK je Aktie vermeldet.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 183,5 Millionen EUR für Kongsberg Automotive, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,92 Milliarden NOK erzielt wurde.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,020 EUR, gegenüber 0,000 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 748,2 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,35 Milliarden NOK generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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