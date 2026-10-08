Konecranes Aktie 429534 / FI0009005870
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Konecranes gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Konecranes präsentiert voraussichtlich am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,494 EUR je Aktie gegenüber 0,440 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,09 Milliarden EUR aus – eine Steigerung von 10,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Konecranes einen Umsatz von 988,7 Millionen EUR eingefahren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,75 EUR, gegenüber 1,68 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 4,29 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,19 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Konecranes
|
06:21
|Erste Schätzungen: Konecranes gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
23.07.26
|Ausblick: Konecranes zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.07.26
|Erste Schätzungen: Konecranes präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Konecranes veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Konecranes veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Konecranes
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI und DAX klar im Minus -- Wall Street vor Verlusten -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel deutlich ab. Die US-Börsen dürften nachgeben. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.