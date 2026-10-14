Komatsu Aktie 762299 / JP3304200003
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Komatsu präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Komatsu öffnet voraussichtlich am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 113,75 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Komatsu ein EPS von 92,72 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,95 Prozent auf 1.060,10 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 982,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 448,69 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 413,90 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 4.410,53 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 4.134,22 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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