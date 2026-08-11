Erste Schätzungen: Kohls öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kohls wird voraussichtlich am 26.08.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,576 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 6,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,55 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Kohls für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,32 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,43 USD im Vergleich zu 2,38 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 14,75 Milliarden USD, gegenüber 15,53 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch