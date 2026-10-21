Erste Schätzungen: Kodiak AI präsentiert Quartalsergebnisse

Kodiak AI äussert sich voraussichtlich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,234 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Kodiak AI noch ein Verlust pro Aktie von -3,890 USD in den Büchern gestanden.

Kodiak AI soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 227,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,566 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -6,420 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 11,1 Millionen USD, gegenüber 3,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch