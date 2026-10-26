Erste Schätzungen: Kobayashi Pharmaceutical informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kobayashi Pharmaceutical öffnet voraussichtlich am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 64,57 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 31,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 48,99 JPY erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 4,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 45,13 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 43,02 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 139,32 JPY, während im vorherigen Jahr noch 49,19 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 171,56 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 165,74 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.ch