Erste Schätzungen: Knowles stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Knowles wird voraussichtlich am 22.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,358 USD. Dies würde einem Zuwachs von 79,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Knowles 0,200 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 172,1 Millionen USD – ein Plus von 12,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Knowles 152,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,34 USD, gegenüber 0,500 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 666,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 593,2 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch