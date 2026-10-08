Knowit AB Aktie 788300 / SE0000421273
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08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Knowit AB zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Knowit AB wird voraussichtlich am 23.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,390 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,720 SEK je Aktie erzielt worden.
5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,21 Milliarden SEK gegenüber 1,22 Milliarden SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,09 Prozent.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,19 SEK je Aktie, gegenüber -10,430 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 5,60 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 5,80 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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