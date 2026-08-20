KNOT Offshore Partners LP Partnership Interests Aktie 20839591 / MHY481251012
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20.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: KNOT Offshore Partners LP Partnership Interests legt Quartalsergebnis vor
KNOT Offshore Partners LP Partnership Interests wird sich voraussichtlich am 04.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,060 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 70,0 Prozent verringert. Damals waren 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll KNOT Offshore Partners LP Partnership Interests in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,37 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 93,5 Millionen USD im Vergleich zu 87,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,673 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,470 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 375,3 Millionen USD, gegenüber 364,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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