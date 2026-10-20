Klaviy a Aktie 129329789 / US49845K1016
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Klaviyo A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Klaviyo A wird voraussichtlich am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 21 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,172 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Klaviyo A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 379,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 20 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 310,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 22,19 Prozent gesteigert.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,824 USD aus. Im Vorjahr waren -0,110 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 22 Analysten im Durchschnitt 1,53 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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