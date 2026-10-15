Kite Realty Group Trust Aktie 25008577 / US49803T3005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Kite Realty Group Trust verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Kite Realty Group Trust stellt voraussichtlich am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,075 USD gegenüber -0,070 USD im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten eine Verringerung von 5,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 195,6 Millionen USD gegenüber 207,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,913 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,37 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 787,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 853,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kite Realty Group Trust
|
06:21
|Erste Schätzungen: Kite Realty Group Trust verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.07.26
|Ausblick: Kite Realty Group Trust verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: Kite Realty Group Trust stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Kite Realty Group Trust präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Kite Realty Group Trust
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen sind zurück: US-Anleger uneins -- SMI schliesst mit kräftigen Gewinnen -- DAX geht fester aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete am Donnerstag deutliche Gewinne, während der deutsche Leitindex moderat aufwärts tendierte. Der Dow legt im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.