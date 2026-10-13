Kirby Aktie 945199 / US4972661064
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kirby zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Kirby wird voraussichtlich am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,00 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 21,21 Prozent erhöht. Damals waren 1,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 935,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 7,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Kirby einen Umsatz von 871,2 Millionen USD eingefahren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,12 USD aus. Im Vorjahr waren 6,33 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 3,62 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,36 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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