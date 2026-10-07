Kinsale Capital Group Aktie 33156800 / US49714P1084
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Kinsale Capital Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Kinsale Capital Group gibt voraussichtlich am 22.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,00 USD gegenüber 6,09 USD im Vorjahresquartal.
5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 18,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 497,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 404,6 Millionen USD aus.
13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 21,26 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 21,65 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,64 Milliarden USD, gegenüber 1,87 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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