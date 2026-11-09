Erste Schätzungen: Kingsoft Cloud gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kingsoft Cloud wird voraussichtlich am 24.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,304 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,000 USD je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 3,34 Milliarden CNY für Kingsoft Cloud, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 346,2 Millionen USD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,666 CNY, gegenüber -0,480 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 12,85 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,33 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net