|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kingsoft Cloud gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Kingsoft Cloud wird voraussichtlich am 24.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,304 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,000 USD je Aktie erzielt worden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 3,34 Milliarden CNY für Kingsoft Cloud, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 346,2 Millionen USD erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,666 CNY, gegenüber -0,480 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 12,85 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,33 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kingsoft Cloud Holdings Ltd (spons. ADRs)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Kingsoft Cloud gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
18.08.26
|Ausblick: Kingsoft Cloud öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.05.26
|Ausblick: Kingsoft Cloud öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Kingsoft Cloud Holdings Ltd (spons. ADRs)
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Grün
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt geben zum Wochenstart voraussichtlich nach. Die Börsen in Asien legen am Montag zu.