Erste Schätzungen: Kingfa Sci Tech präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kingfa Sci Tech wird sich voraussichtlich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,187 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,190 CNY je Aktie erzielt worden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 18,44 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 2,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 17,98 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,612 CNY, gegenüber 0,450 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 72,18 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 65,31 Milliarden CNY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch