Kinetik a Aktie 55399784 / US02215L2097
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kinetik A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Kinetik A wird sich voraussichtlich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
Die Prognosen von 13 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,407 USD je Aktie gegenüber 0,030 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 18,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 542,3 Millionen USD gegenüber 459,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,51 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,63 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,12 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,74 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kinetik Holdings Inc Registered Shs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Kinetik A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Kinetik A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Kinetik A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Kinetik A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Altus Midstream Company Registered A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Kinetik Holdings Inc Registered Shs -A-
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden im Minus erwartet. Die Märkte in Asien zeigen sich am Dienstag mit Verlusten.