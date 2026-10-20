Erste Schätzungen: Kinaxis präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kinaxis äussert sich voraussichtlich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,977 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Kinaxis ein EPS von 0,830 CAD je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 8 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 152,0 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 185,4 Millionen CAD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,54 USD, gegenüber 3,51 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 638,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 765,8 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch