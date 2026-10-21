Erste Schätzungen: Kimberly-Clark zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kimberly-Clark wird sich voraussichtlich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

Die Prognosen von 14 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,63 USD. Dies würde einem Zuwachs von 21,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Kimberly-Clark 1,34 USD je Aktie vermeldete.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,12 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 0,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,15 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 16 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 7,38 USD je Aktie, gegenüber 6,07 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 16,60 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 16,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch