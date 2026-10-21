Kimbell Royalty Partners LP Partnership Units Aktie 35310376 / US49435R1023
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kimbell Royalty Partners LP Partnership Units veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Kimbell Royalty Partners LP Partnership Units lädt voraussichtlich am 05.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,248 USD. Dies würde einem Zuwachs von 30,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Kimbell Royalty Partners LP Partnership Units 0,190 USD je Aktie vermeldete.
6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 104,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 35,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 77,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,05 USD, gegenüber 0,620 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 402,8 Millionen USD im Vergleich zu 321,7 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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