Kilroy Realty Aktie 562230 / US49427F1084
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Kilroy Realty veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Kilroy Realty wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,135 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Kilroy Realty noch 1,31 USD je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Kilroy Realty in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,10 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 268,3 Millionen USD im Vergleich zu 279,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.
3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,248 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,32 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,08 Milliarden USD, gegenüber 1,11 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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