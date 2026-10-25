Erste Schätzungen: Kikkoman präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kikkoman wird voraussichtlich am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 17,39 JPY gegenüber 17,10 JPY im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 201,41 Milliarden JPY – ein Plus von 10,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kikkoman 182,95 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 71,53 JPY je Aktie, gegenüber 65,99 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 818,50 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 745,54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch