Kid ASA Aktie 29947440 / NO0010743545
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05.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kid ASA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Kid ASA präsentiert voraussichtlich am 20.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,927 NOK je Aktie gegenüber -0,070 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 908,4 Millionen NOK aus – eine Steigerung von 6,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Kid ASA einen Umsatz von 856,4 Millionen NOK eingefahren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 8,55 NOK, gegenüber 5,64 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 4,27 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,94 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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