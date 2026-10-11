Kfin Technologies Aktie 123851766 / INE138Y01010
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11.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kfin Technologies informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Kfin Technologies wird voraussichtlich am 26.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 5,70 INR aus. Im letzten Jahr hatte Kfin Technologies einen Gewinn von 5,42 INR je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,97 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 23,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Kfin Technologies einen Umsatz von 3,20 Milliarden INR eingefahren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 22,57 INR, gegenüber 19,95 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt 15,83 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 13,19 Milliarden INR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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