05.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: KeyCorp verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

KeyCorp
16.62 CHF 0.43%
Kaufen Verkaufen

KeyCorp präsentiert in der voraussichtlich am 20.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

18 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,384 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,280 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll KeyCorp in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,18 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 1,95 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 20 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,48 USD je Aktie, gegenüber -0,320 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 17 Analysten durchschnittlich auf 7,45 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 9,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch