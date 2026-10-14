Kesko Aktie 811108 / FI0009007900
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kesko öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Kesko wird voraussichtlich am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,384 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,350 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,38 Milliarden EUR – ein Plus von 4,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kesko 3,23 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.
Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,16 EUR, gegenüber 1,02 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 13,17 Milliarden EUR im Vergleich zu 12,47 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kesko Oyj (A)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Kesko öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.07.26
|Ausblick: Kesko informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
07.07.26
|Erste Schätzungen: Kesko mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Kesko veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Kesko veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Kesko Oyj (A)
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX fester -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich zur Wochenmitte etwas fester. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch vorwiegend nach unten.