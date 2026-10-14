Erste Schätzungen: Kesko öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kesko wird voraussichtlich am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,384 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,350 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,38 Milliarden EUR – ein Plus von 4,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kesko 3,23 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,16 EUR, gegenüber 1,02 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 13,17 Milliarden EUR im Vergleich zu 12,47 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch