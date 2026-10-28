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28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: KBC Groupe stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
KBC Groupe wird voraussichtlich am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,59 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 11,19 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,43 USD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Minus von 46,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,86 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 7,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 17 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,54 USD, gegenüber 4,91 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 15,33 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 27,67 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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