|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: KBC Groep legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
KBC Groep stellt voraussichtlich am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,84 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte KBC Groep noch 2,44 EUR je Aktie eingenommen.
8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 43,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,13 Milliarden EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei KBC Groep für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,44 Milliarden EUR aus.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,82 EUR, gegenüber 8,70 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 13,63 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 24,52 Milliarden EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu KBC Groep N.V.
|
06:21
|Erste Schätzungen: KBC Groep legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: KBC Groep gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: KBC Groep mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.05.26
|Ausblick: KBC Groep informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu KBC Groep N.V.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWarten auf Fed-Zinsentscheid: SMI leichter -- DAX kaum verändert -- Asiens Börsen freundlich - KOSPI sehr stark
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich tiefer, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. An den Börsen in Fernost geht es zur Wochenmitte aufwärts.