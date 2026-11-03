Erste Schätzungen: KB Components Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

KB Components Registered präsentiert in der voraussichtlich am 18.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,690 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 155,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem KB Components Registered 0,270 SEK je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 23,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 760,9 Millionen SEK gegenüber 615,8 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,67 SEK je Aktie, gegenüber 1,65 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 3,08 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 2,79 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net