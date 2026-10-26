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26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kawasaki Heavy Industries präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Kawasaki Heavy Industries lädt voraussichtlich am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 23,30 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 21,35 JPY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite soll Kawasaki Heavy Industries 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 555,69 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Kawasaki Heavy Industries 507,81 Milliarden JPY umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 141,70 JPY im Vergleich zu 129,41 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 2.572,26 Milliarden JPY, gegenüber 2.311,27 Milliarden JPY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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