Karnov Group AB Registered Shs Aktie 47199453 / SE0012323715
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05.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Karnov Group Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Karnov Group Registered wird sich voraussichtlich am 20.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,310 SEK je Aktie gegenüber 0,070 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 3,52 Prozent auf 626,3 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 649,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,53 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 9,00 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,56 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,64 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.ch
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