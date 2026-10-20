KAR Auction Services Aktie 10792229 / US48238T1097
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: KAR Auction Services verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
KAR Auction Services lädt voraussichtlich am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,379 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 51,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,250 USD erwirtschaftet wurden.
KAR Auction Services soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 555,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 498,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,44 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,960 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,19 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,93 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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