Erste Schätzungen: Kanamoto präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kanamoto wird voraussichtlich am 05.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 65,45 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Kanamoto ein EPS von 55,72 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Kanamoto 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 52,59 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Kanamoto 51,49 Milliarden JPY umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 350,47 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 314,15 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 221,14 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 213,27 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch