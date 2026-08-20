Kanamoto Aktie 784563 / JP3215200001
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20.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kanamoto legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Kanamoto lässt sich voraussichtlich am 04.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Kanamoto die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 63,42 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 6,84 Prozent erhöht. Damals waren 59,36 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 3,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 55,38 Milliarden JPY gegenüber 53,63 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 379,92 JPY, gegenüber 314,15 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 220,76 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 213,27 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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