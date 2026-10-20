Kambi Grou b Aktie 24513882 / MT0000780107
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kambi Group B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Kambi Group B stellt voraussichtlich am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,160 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Kambi Group B 0,400 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 43,2 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 415,8 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,689 EUR, während im vorherigen Jahr noch 2,66 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 177,8 Millionen EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,79 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.ch
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